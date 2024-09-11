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Aile destek ödemeleri yattı mı? Eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile destek ödemeleri yattı mı? Eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yatırılan aile destek ödemelerinin, eylül ayında ne zaman yapılacağı hak sahibi olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, detaylar...