Aile destek ödemeleri yattı mı? Eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Haber Merkezi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafında her ay düzenli oalrak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan aile destek ödemeleri eylül ayına girilmesiyle birlite beklenmeye başlandı.
Eylül ayı için hak sahibi olan vatandaşların gündeminde aile destek ödemelerinin ne zaman yatacağı yer alıyor.
Bakanlık tarafından ödeme hakkına sahip olan vatandaşlar tarafından eylül ayı aile destek ödemeleri için tarih araştırmaya başlandı. Peki, eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile Destek Programı kapsamında hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirlenen ödemeler için eylül ayı tarihleri merak ediliyor.
Aile Destek Programı Eylül ödemelerinin, ayın 15'i ile 31'i arasında yapılması bekleniyor.