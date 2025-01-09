Aile destek ödemesi uzatıldı mı? Aile destek ödemesi son tarih 2025

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Hak sahiplerine düzenli olarak her ay yatırılan Aile Destek Programı, 2023 ve 2024 yıllarında birçok aileye maddi destek sağladı.

Ancak Aralık 2024 ödemelerinin yapılmasının ardından, programın 2025 yılında devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu sosyal yardım programı, özellikle düşük gelirli aileler için önemli bir katkı sunuyor.

Bakanlık daha önce yaptığı açıklamalarda, programın Aralık 2024’e kadar süreceğini belirtmişti.

Peki, aile destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi? Aile destek ödemeleri ne zaman sona erecek?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 2022 yılında başlatılan Türkiye Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi hanelere sağladığı destekle iki yıldır toplumun önemli bir kesimine nefes aldırdı.

Program kapsamında bugüne kadar toplam 106,8 milyar lira destek sağlandığı açıklandı.

2024 yılının Aralık ayı itibarıyla sona ermesi planlanan sosyal yardım programı, geçtiğimiz haftalarda yapılan son ödemelerle tamamlanmış.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla 2024 yılı sonuna kadar uzatılan programın, 2025 yılında devam edeceği konusunda bir açıklama gelmedi.

Destek ödemelerinin uzatılmasıyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.