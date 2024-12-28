Aile hekimliklerinde yeni dönem: Artık o tetkiklerde istenebilecek

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı, Aile Sağlığı Merkezleriyle ilgili önemli bir yeniliği hayata geçiriyor.

2025 yılından itibaren aile hekimleri, hastanelerden INR, röntgen, mamografi ve yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek.

Bu yenilikle birlikte, aile hekimlerinin hastalarına daha hızlı ve etkili hizmet sunması hedefleniyor.

Yeni yılla birlikte uygulanamaya alınacak değişikliklerle birlikte, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerine kayıtlı hastalar için özel randevu kontenjanları ayrılacak. Bu sayede, hastalar aile hekimlerinden kolayca hizmet alabilecek.

TETKİK İSTEME KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

1 Ocak 2025 itibariyle aile hekimliğinde muayene edilen hastalar, hastanelerin ilgili polikliniklerine yönlendirilirken aynı zamanda ilgili tetkiklerde istenebilecek.

Yapılan yeniliklerle birlikte aile hekimi, hasta için not bilgisi oluşturacak ve bu notlar hastanedeki doktor tarafından görüntülenebilecek, geri bildirimde bulunabilecek.

Aile hekimliğinden istenen tetkikler e-Nabız tarafından oluşturulan kodla, hastaların ayrıca randevu almadan veya muayene girişi yapmadan hastaneye başvurup tetkiklerini yaptırabilmesine imkan sağlayacak.

Ancak hasta, istem tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü (mamografi ve ultrason hariç) içinde hastaneye müracaat etmezse tetkikler için verilen kod geçersiz olacak. Aynı zamanda kan tetkikleri ve görüntüleme sonuçları aile hekimlerinin kullandıkları sağlık bilgi yönetim sistemi ekranlarına uyarı olarak düşecek.