Önce kart, sonra para: ATM'ler bakın neden bunu yapıyor...

Günlük hayatta defalarca ATM kullansak da, makinelerin uyguladığı bazı işlemler çoğu zaman gözümüzden kaçar.

Bunlardan biri de para çekme sırasında izlenen sıra.

ATM ekranında işlem tamamlandığında, cihazın önce kartı iade etmesi, ardından parayı vermesi aslında tesadüf değildir.

Bankacılık sistemleri, kullanıcı alışkanlıkları ve olası riskler göz önünde bulundurularak tasarlanır. Özellikle yoğunluk, acele ve dalgınlık gibi faktörler, ATM kullanımında sık yapılan hataların başında gelir.

Kart unutma vakalarının büyük bir kısmı da tam bu noktada ortaya çıkar.

İŞTE SEBEBİ

Araştırmalar, ATM kullanımında insanların dikkatinin genellikle paraya odaklandığını gösteriyor.

Bu nedenle sistem, kullanıcıyı işlemden koparmadan önce kartla tekrar temas kurmasını sağlayacak şekilde kurgulanıyor.

Kartın önce verilmesi, kullanıcıyı makinenin başında tutan önemli bir adım olarak görülüyor.

Aksi durumda, para alındıktan sonra kartın fark edilmemesi hem kullanıcı hem de banka açısından ciddi sorunlara yol açabiliyor.