Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan kadınlara 12 bin TL’lik destek ödemesi! İlaç gibi gelecek… Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan kadınlara yönelik sosyal destek ödemesi başlatıldı. 12 bin TL olan bu destek ödemesini başvurmadan geçmeyin. İşte, destek ödemesi için geçerli olan şartlar…

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadınlara yönelik birçok destek programları yapılıyor. Bu yapılan destek programları kapsamında ev hanımlarına yönelik 12 bin TL’lik bir ödeme yapılacağı belirtildi.

Yapılacak olan bu destek ödemeleri ile ev hanımlarına maddi ve manevi destek sağlayarak aynı zamanda ev hanımlarının ev ekonomisinde etkin rol oynayabilmelerini sağlamak.

12 bin TL destek ödemesi…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu program ile birlikte ev hanımlarının maddi zorluklara karşı aile bütçesine destek olabilmesi adına gerçekleştiriliyor.

Bu destekten yararlanmak isteyen ev hanımlarının ise belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Bunlardan ilki, bakanlığın belirlediği başvuru adreslerine başvurmak.

Başvurular nasıl yapılacak?

Gerçekleştirilen bu destek programı kapsamında, kadınlara aylık 1000 TL ödeme yapılacak ve bu ödeme yılda 12.000 TL'ye ulaşacak.

Bu desteğin amacı, eşini kaybeden kadınların hayatlarını sürdürebilmeleri ve topluma yeniden entegre olabilmeleri için maddi ve manevi bir katkı sağlamaktır.

Bu destekten yararlanmak isteyen ev hanımları ise, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na veya e-Devlet'e başvuruda bulunabilirler.

Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ödemelerin iki ayda bir yapılacağını ve başvuru şartlarının kolaylaştırılacağını belirtti.