Aileler dikkat! Bakanlık düğmeye bastı: İki ünlü markanın ürünleri yasaklandı

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Ticaret Bakanlığı, piyasada satılan ürünleri denetlemeye ve güvensiz bulunanları kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.

Son olarak, 26 Şubat 2025 tarihinde Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden iki yeni ürün hakkında toplatma kararı açıklandı.

Denetimler sonucunda, iki ünlü çocuk giyim markasına ait elbiselerin güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edildi.

Çocuk sağlığını tehdit eden bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.

YARALAMA RİSKİ TAŞIYOR

Ticaret Bakanlığı, çocuk giyiminde güvenliği sağlamak amacıyla yaptığı denetimlerde Tivido ve Ilgaz Fashion For Kids markalarına ait iki üründe yaralanma riski tespit etti.

Yapılan incelemeler sonucunda bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılma kararı alındı.