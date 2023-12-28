Airbnb için yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı! Her şey değişecek… Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına hakkında yeni düzenlemeler yapıldı. Airbnb hakkında yapılan yeni düzenleme ile her şey değişiyor…

ensonhaber.com

1 Ocak 2024 ile birlikte yapılan değişikliklere bir yenisi daha eklendi. Bu sefer yapılacak olan değişiklik son zamanlarda kullanımı sıkça artış gösteren Airbnb hakkında.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan yönetmeliğe göre, Konutların tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik olacak.

İzin belgesi gerekecek…

Resmi Gazete’de yer alan yönetmelikte, konutların yerli veya yabancı kişilere tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanması, izin belgesi başvurularında uygulanacak. İşlemler, konutların nitelikleri, izin belgesi sahiplerinin uymak zorunda oldukları hükümler ve kullanıcı ile izin belgesi sahibinin karşılıklı hak ve yükümlülüklerine ilişkin hükümler yer aldı.

Buna göre, izin belgesine ilişkin tüm başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

İzin belgesi başvurularında, konut sahibi gerçek kişi ise, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte yabancı uyrukluysa pasaport fotokopisi ve yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numarasının sunulması zorunludur.

Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler, vergi kimlik numarasıyla birlikte ticaret sicil numarası veya MERSİS numarasını belirtmelidir; ticaret siciline kayıtlı olmayan tüzel kişiler ise sadece vergi kimlik numarasını sunmalıdır.

Plaket asılacak…

İzin belgesinde, belge sahibinin adı veya ticaret unvanı, konutun adresi, izin belgesi tarihi, konutun bulunduğu ilin plaka kodu ile başlayan belge numarası ve konutta konaklayabilecek azami kişi sayısı bilgileri yer alacaktır.

Bakanlık tarafından hazırlanan "turizm amaçlı konut" ibaresi ve konutun bakanlık denetimine tabi olduğu bilgisini içeren soğuk damgayla işaretli plaket, turizm amaçlı kiralanan konutun girişine asılacaktır.

Yeni şartlar..

Airbnb olarak kullanılacak konutların izin belgesi alabilmesi için belli başlı şartları karşılaması gerekmekte. İşte, taşınması gereken o nitelikler…

Taşınması gereken zorunlu nitelikler arasında şunlar yer alıyor:

En az bir yatak, tuvalet-banyo, yaşam alanıyla mutfak, kişi başı bir yastık, yastık kılıfı, çarşaf, iklim koşullarına göre pike veya yorgan, banyoda kişi başı yüz ve banyo havlusu, soğuk ve sıcak su, duman dedektörü, kapı arkalarında kaçış merdiveninin yerini gösteren kroki, konutta kullanılan tefriş, dekorasyon, donanım ve cihazların standartlara uygun, temiz, bakımlı ve çalışır durumda olması gibi hususlar yer alıyor.

Ayrıca, her yatak odası iki kişilik olacak şekilde hesaplanacak, yatak odası sayıları haricinde en fazla iki kişilik kapasite ilave edilecek.

Bu şartları sağlanması durumunda oda sayısı daha fazla olsa dahi, aynı konutta konaklayabilecek kişi sayısı, üç yaşından küçük çocuklar hariç en fazla 12 kişi olacak.

Ceza uygulanabilir..

Konutun bu koşullara aykırı olarak kiralanması durumunda, izin belgesi sahibi hakkında idari para cezası uygulanacak.

İzin belgesi sahibi, asgari olarak, her kullanıcı değişiminde konutun temizlik ve bakımını düzenli olarak yapmak/yaptırmak, haşere ile düzenli olarak mücadele etmek ve buna ilişkin kayıtları muhafaza etmek zorunda olacak.

Site veya bina yönetimi tarafından alınan kurallar, yazılı olarak veya çevrim içi ortamda kullanıcılara bildirilecek.