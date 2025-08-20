AJet'ten süper kampanya: 9 ülkeye 9 euro

AJet’in indirimli bilet kampanyası, Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç’in yer aldığı Avrupa ülkelerinden Türkiye varışlı ve çıkışlı seferleri kapsıyor.

AJet’in indirimli bilet kampanyası 9 Avrupa ülkesine, 8 kg kabin bagajı hakkı ile birlikte 9 Euro artı vergilerden oluşuyor.

SEYAHAT TARİHLERİ

İndirimli biletler; 20 Ağustos tarihinde saat 10.00’dan, 22 Ağustos saat 23.59’a kadar satışta olacak. Biletler, 15 Eylül 2025 – 19 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Misafirlerine erişilebilir fiyatlarla yolculuk imkanı sunan AJet’in kampanyasında, AJet Mobil ve AJet.com üzerinden satın alınan biletlerin 8 kg ücretsiz kabin bagajı hakkı bulunuyor.

BAGAJ HAKKI

Ayrıca basic paketler kapsamında; 10 kg’ye kadar olan ek uçak altı bagaj ücreti 5 euro, 11-20 kg arası ek uçak altı bagaj ücreti ise 9 euro olacak.

Kampanya kapsamında toplam 112 bin 224 koltuk satışta olacak.

Avrupa’nın 9 ülkesinden Türkiye varışlı ve çıkışlı direkt uçuşları kapsayan kampanya ile satışa sunulan indirimli ‘basic’ biletler AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.