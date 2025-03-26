AK Parti İBB adayı Zeynel Abidin Okul kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde yeni dönem...
Yolsuzluk nedeniyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu, cezaevine gönderildi.
Akabinde ise yerine geçecek isim bugün belirleniyor.
AK Parti'nin adayı grup başkanvekili Zeynel Abidin Okul oldu. Peki Zeynel Abidin Okul kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Zeynel Abidin Okul'un hayatı ve siyasi kariyeri...
ZEYNEL ABİDİN OKUL KİMDİR
Zeynel Abidin Okul, 1968 yılında İstanbul'un Beşiktaş İlçesi'nde dünyaya geldi. İlköğretim ve Ortaokul tahsilini Ortaköy'de tamamlamış ardından Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu.
Üniversite eğitimini ise Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden İnşaat Mühendisi olarak tamamladı.
SİYASİ KARİYERİ
Zeynel Okul, Adalet ve Kalkınma Partisi Beşiktaş İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.
2014 yılında AK Parti'den İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı olmuş ancak seçimi kazanamamıştı.
2024 yılında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, AK Parti'nin grup başkanvekilliği getirildi.