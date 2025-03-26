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AK Parti İBB adayı Zeynel Abidin Okul kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

AK Parti İBB adayı Zeynel Abidin Okul kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İBB Meclisi’nde AK Parti’nin Başkanvekilliği adayı Zeynel Abidin Okul oldu. Vatandaşlar, Okul hakkında bilgileri yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Peki; Zeynel Abidin Okul kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi...