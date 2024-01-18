31 Mart'ta sandık başına gidecek olan Türkiye'de yerel seçimler yapılacak.
Seçmenler, ikamet ettikleri illerdeki belediye başkanlarını seçecek.
Partilerin adayları açıklanmaya başlarken, gözler İzmir'e çevrildi.
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi adayını Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat açıkladı.
İzmir adayı, siyasetin yakından tanınan ismi Hamza Dağ oldu.
İzmirli vatandaşlar, Hamza Dağ hakkında araştırmalara başlarken memleketi merak konusu oldu.
Hamza Dağ aslen nereli sorusu, gündemin aranılan konuları arasında girdi.
Uzun yıllardır siyasetin içinde yer alan Hamza Dağ, bakın aslen nereli...
Hamza Dağ memleketi
Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa'nın Demirci ilçesinde doğmuştur.
Dağ, yaşamının önemli bir bölümünü İzmir'de geçirmiştir.
2011 seçimleri ile birlikte 24. dönem İzmir Milletvekilliğine Seçilen Dağ, sırasıyla 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM'de görev almıştır.