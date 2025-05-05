Akademi Giriş Sınavı 2025: AGS başvuruları ne zaman başlayacak?

Hüseyin Topuz

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) için başvuru tarihleri merak edilmeye başladı.

2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek sınav öncesinde son hazırlıklar devam ediyor.

Bu yıl ilk kez KPSS yerine AGS sınavına girecek olan öğretmen adayları, sonuçlara göre Milli Eğitim Akademisine kabul edilecek.

Öğretmen adaylarının yakından takip ettiği sınav ile ilgili MEB takvimi paylaşıldı.

Peki, 2025 AGS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

2025 AGS başvuruları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları, 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak.

Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak açıklandı.