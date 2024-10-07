Akademisyen maaşları 2024: Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, doçent, profesör… Akademik alanda kariyer yapmak isteyenler 2024 yılı akademisyen maaşlarını araştırmaya başladı. Peki, yapılan son zamlarla birlikte araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, doçent ve profesör maaşları ne kadar oldu?

Haber Merkezi

Eğitim dünyasının en saygın mesleklerinden biri olan akademisyenlik, üniversitelerde ders veren ya da araştırma yapan kişilere verilen bir unvan olarak biliniyor.

Lisans eğitiminin ardından yüksek lisans ve doktora süreçlerini tamamlayan bireyler, akademik çalışmalarına devam ederek üniversitelerde görev alıyor ve karşılığında maaş alıyor.

Akademisyenler, hem kamu hem de vakıf üniversitelerinde çalışabiliyorlar ve maaşlarına her yıl belirli oranlarda zam yapılıyor.

Temmuz ayında yapılan son zamla birlikte, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, doçent ve profesör maaşları merak ediliyor. İşte güncel maaşlar…

2024 AKADEMİSYEN MAAŞLARI

· Profesör maaşı: 86.406 TL

· Araştırma görevlisi maaşı: 56.794 TL

· Doçent maaşı: 69.685 TL

· Doktor öğretim üyesi maaşı: 62.738 TL

· Öğretim görevlisi maaşı: 57.378 TL