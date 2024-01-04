Akaryakıtta güncel tabela: 4 Ocak 2024 benzin, mazot, LPG litre fiyatları... Yeni yıl zamlarından nasiplenen akaryakıt fiyatları, 40 liraya yaklaştı. Sürücüler, güncel fiyatlar kapsamında "benzin, mazot, LPG ne kadar" sorusuna yanıt arıyor. İşte 4 Ocak 2024 litre fiyatları...

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Kontak çevirmek, cep yakmaya devam ediyor.

Akaryakıt fiyatlarında tabela bugün itibarıyla değişti.

2023 enflasyonunun belli olmasının ardından, akaryakıtta ÖTV oranı yüzde 25.6 oranında arttı.

ÖTV tutarları 95 oktan benzinde 7,52 TL'den 9,45 TL'ye, motorinde 7,05 TL'den 8,86 TL'ye çıktı. 98 oktan benzinin ÖTV tutarı ise litrede 7,88 liradan 9,91 liraya çıktı.

Araç sahipleri, güncel akaryakıt fiyatlarını sıklıkla araştırıyor.

Benzine ne kadar zam geldi, kaç lira oldu? Motorin ne kadar? Gaz litresi kaç TL? gibi sorular merak ediliyor.

İşte zamların ardından 4 Ocak 2024 akaryakıtta güncel fiyat listesi...

Güncel akaryakıt fiyatları 2024

Ankara’da benzin 37.47 liraya, motorin 39.65 liraya çıktı.

İstanbul’da benzin 36.79 lira, motorin ise 39.36 lira oldu.

İzmir’de benzin 37.65, motorin 40.27 lira oldu.

LPG'nin litresine ise 1 lira zam geldi.

İstanbul’da benzinli 50 litrelik hacme sahip bir otomobilin deposu 1.839 liraya, Ankara’da 1.873 liraya, İzmir’de 1.882 liraya dolabilecek.

İstanbul’da motorin kullanılan bir otomobilin deposunu doldurmak için ise 1.968 lira, Ankara’da 1.982 liraya, İzmir’de ise 2 bin 13 liraya doldurulabilecek.