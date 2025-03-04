Akaryakıtta tabela değişti: Pompaya indirim geldi! İşte, 4 Mart Salı güncel motorin, benzin, LPG fiyatları

Haber Merkezi

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ederken dünya piyasalarında yaşanan dalgalanmalar sonrasında gece yarısı yapılan indirim araç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Gece yarısı yapılan indirimin ardından benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruş indirim yapılırken yapılırken motorin fiyatlarında değişiklik olmadı.

Benzine gelen indirimin ardından akaryakıtta tabela yeniden değişti. İşte, 4 Mart Salı güncel motorin, benzin, LPG fiyatları…

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 45.39 TL/LT

Motorin: 46.65 TL/LT

LPG: 27.59 TL/LT

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 45.24 TL/LT

Motorin: 46.54 TL/LT

LPG: 26.99 TL/LT

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 45.94 TL/LT

Motorin: 47.36 TL/LT

LPG: 27.49 TL/LT

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 46.31 TL/LT

Motorin: 47.73 TL/LT

LPG: 27.34 TL/LT