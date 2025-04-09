Akaryakıtta tabela değişti: Pompaya indirim geldi! İşte 9 Nisan güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Haber Merkezi

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ederken dünya piyasalarında yaşanan dalgalanmalar sonrasında ardı ardına yapılan zamların ardından bu kez indirim geldi.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2.24 TL’lik indirim yapılırken Perşembe günü ise benzin grubunda 2,15 TL indirim yapılması bekleniyor.

Motorin fiyatlarına yapılan indirimin ardından akaryakıtta tabela yeniden değişti. İşte, 9 Nisan Çarşamba güncel motorin, benzin, LPG fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.83 TL

Motorin litre fiyatı: 44.31 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.68 TL

Motorin litre fiyatı: 44.19 TL

LPG litre fiyatı: 26.79 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.40 TL

Motorin litre fiyatı: 45.06 TL

LPG litre fiyatı: 27.29 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.75 TL

Motorin litre fiyatı: 45.40 TL

LPG litre fiyatı: 27.24 TL