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Akaryakıtta tabela değişti: Pompaya indirim geldi! İşte, 9 Ocak Perşembe güncel motorin, benzin, LPG fiyatları

Akaryakıtta tabela değişti: Pompaya indirim geldi! İşte, 9 Ocak Perşembe güncel motorin, benzin, LPG fiyatları Geçtiğimiz günlerde gece yarısı akaryakıta yapılan zammın ardından bu kez indirim haberi geldi. Yapılan indirimin ardından güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. İşte 9 Ocak 2025 Salı benzin, motorin ve LPG fiyatları...