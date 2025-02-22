Akaryakıtta tabela değişti: Pompaya zam geldi! İşte, 22 Şubat Cumartesi güncel motorin, benzin, LPG fiyatları

Haber Merkezi

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ederken dünya piyasalarında yaşanan dalgalanmalar sonrasında gece yarısından itibaren zam yapıldı.

Getirilen gece yarısı zammının ardından motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 45 kuruş zam yapılırken benzin fiyatlarında değişiklik olmadı.

Motorine gelen zammın ardından akaryakıtta tabela yeniden değişti. İşte, 22 Şubat Cumartesi güncel motorin, benzin, LPG fiyatları…

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 46.43 TL

Motorin: 48.01 TL

LPG: 27.59 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 446,97 TL

Motorin: 48,71 TL

LPG: 27,49 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 47,35 TL

Motorin: 49,08 TL

LPG: 27,34 TL