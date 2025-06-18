Akbank’tan karne hediyesi: Ücretsiz iPhone, MacBook, AirPods verilecek

Haber Merkezi

Karne dönemi yaklaştıkça bankalar da öğrenci ve veliler için kampanyalarını duyurmaya başladı.

Akbank, bu yıl karne sevincini ödülle taçlandırmak isteyenler için dikkat çeken bir kampanya başlattı.

“Pekiyi Karne Çekilişi” adı verilen kampanya ile, mobil uygulama kullanıcılarına iPhone ve MacBook gibi toplam 39 Apple ürünü kazanma şansı sunuluyor.

15 Temmuz’a kadar sürecek olan kampanyaya katılmak isteyen müşteriler, Akbank Mobil uygulamasındaki “Senin İçin” sekmesinde yer alan “Kampanyalar ve Programlar” kısmından kayıt yaptırabiliyor.

Kayıt işlemini tamamlayan kullanıcılar, uygulama üzerinden yaptıkları her bankacılık işlemiyle bir çekiliş hakkı kazanıyor.

KAMPANYA ÖDÜLLERİ

10 adet iPhone 15 128 GB

9 adet Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular, 49 mm Titanyum Kasa Loop

10 adet MacBook Air M2 çipli 13 inç

10 adet AirPods Max

Banka, toplam 39 Apple ürününün dağıtılacağı ödül çekilişinin 1 Ağustos 2025 tarihinde yapılacağını duyurdu.

Çekiliş, saat 11.00’de İstanbul Beyoğlu’nda bulunan U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri ofisinde, noter huzurunda ve dileyen herkesin katılımına açık şekilde gerçekleştirilecek. 18 yaşından küçükler çekilişe katılamayacak.

Kampanya hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.