Akraba evliliklerinin en fazla olduğu iller belli oldu! O şehirde evlenenlerin çoğu akraba

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Son yıllarda birçok Avrupa ülkesinde yasaklanan akraba evlilikleri özelinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan çalışma sonucunda Türkiye genelinde 2024 yılında gerçekleşen akraba evliliklerine ilişkin veriler paylaşıldı.

Türkiye'de kuzen ve yeğen gibi sınıfları kapsayan 3. derece akrabalar ile evlenmek yasalara uygun bulunurken, TTÜİK tarafında paylaşılan verilere göre 2024 yılı boyunda Türkiye genelinde toplam 18 bin 619 akraba evliliği gerçekleşti.

Gerçekleşen bu evliliklerin ağırlıklı olarak hangi şehirlerde gerçekleştiği de verilerde yer aldı. Söz konusu rakamda en büyük paya sahip olan 5 il akraba evliliği oranlarıyla şaşırttı.

EN ÇOK O İLLERDE GERÇEKLEŞTİ

2024 yılını kapsayan verilere göre yapılan toplam akraba evliliği sayısına iller özelinde bakıldığında en çok akraba evliliğinin gerçekleştiği 5 il sıralandı. İşte, o iller:

1-Şanlıurfa: 2 bin 677

2- İstanbul: 2 bin 239

3- Gaziantep: Bin 193

4- Diyarbakır: Bin 149

5- Mardin: 765