Al basması nedir, neden olur? Al basması nasıl geçer?

Bolu’nun Gerede ilçesinde yaşanan olay, Türkiye'yi hayrete düşürdü.

İddiaya göre S.C. isimli kadın, henüz 2 aylık olan bebeğini evde boğazını keserek öldürdü.

Komşu köyde yakalanan anne, tutuklandı.

Emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilen şüpheli annenin, “Bebeğimi ben öldürmedim. Ölümüne sebep olmadım, kimin yaptığını da bilmiyorum” şeklinde savunma yaptığı belirtildi.

Sosyal medya kullanıcıları ise konuya ilişkin "al basması" yorumunu yaptı.

Merak konusu olan al basması nedir ve neden olur haberimizde...

AL BASMASI NEDİR

Al basması (albastı), halk inanışında özellikle lohusa kadınları etkilediğine inanılan bir durumdur.

Bu inanışa göre “Alkarısı” adı verilen doğaüstü bir varlığın yeni doğum yapmış kadına musallat olması sonucu nefes darlığı, bayılma ve ateş gibi belirtiler ortaya çıkar.

Tıp dünyasında ise çoğunlukla doğum sonrası gelişebilen lohusalık humması (enfeksiyon), yüksek ateş, şiddetli ağrı ya da **lohusalık depresyonu gibi belirtilerle ilişkilendirilir.

AL BASMASI NASIL OLUR

Halk arasında "Alkarısı" adı verilen hayali bir varlığın lohusaya musallat olması, göğsüne oturması veya ciğerini suya batırması efsanesi olarak anlatılır.

Al basması halinde lohusa boğulma hissi yaşar, kırmızı eşyalar görmeye başlar.

Genellikle yüksek ateş, ani halsizlik, çarpıntı, göğüste baskı hissi, korku, sayıklama ve nefes darlığı ile kendini gösterir.

NASIL GEÇER

Lohusanın yanına demir eşya (bıçak, makas) koymak, kırmızı kurdele takmak, yalnız bırakmamak ve Kur'an-ı Kerim bulundurmak gibi yöntemler geleneksel olarak uygulanır

Doktor kontrolüne gitmeli ve gereken tedavi uygulanmalıdır.

Hijyen ve sağlıklı beslenmeye özen gösterilmelidir.