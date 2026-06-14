Muş ile Bitlis arasındaki il sınırı yeniden belirlendi

Resmi Gazete'de yer alan 11426 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Belediyesi ile Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Büvetli köyü arasındaki il sınırının tespitine ilişkin kararın yürürlüğe konulduğu belirtildi.

Karar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2. maddesi kapsamında alındı.

Kararda yer alan koordinatlara göre sınır hattı Karasu Nehri'nden başlayarak Ayzut Burnu, Kilise Tepesi, Küçükhopikan Tepesi, Gevot Tepesi ve Püşürük Tepesi gibi çeşitli noktalar üzerinden geçirilerek belirlendi.

İDARİ BELİRSİZLİKLER GİDERİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte Muş ile Bitlis arasındaki söz konusu sınır hattına ilişkin idari belirsizlikler de giderilmiş oldu.

Kararda ayrıca tarafların karşı taraf sınırları içerisinde kalan genel ve özel haklarının saklı olduğu hükmüne de yer verildi.