Bizim Çocuklar'ın Avustralya karşısında ilk 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk sınavında bugün Avustralya ile karşılaşacak.

Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 07.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek.

Valenzuela'nın yardımcılıklarını Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstlenirken, dördüncü hakem olarak Peru Futbol Federasyonu'ndan Kevin Ortega görev yapacak.

İLK 11'LER

Avustralya: Beach, Italiano, Circati, Burgess, Souttar, Bos, Metcalfe, O'Neill, Okon-Engstler, Irankunda, Toure.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Hakan, Arda, Barış, Kerem

24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA

Uzun süren Dünya Kupası hasretine son veren Türkiye, 24 yıl sonra organizasyonda bir maça çıkacak.

Milliler, Avustralya maçıyla grup mücadelesine başlayacak. A Milli Futbol Takımı, Avustralya ile tarihinde 3. kez karşılaşacak.

Milliler, rakibiyle daha önce oynadığı iki maçı da kazandı. Mayıs 2004'te oynanan maçları Türkiye 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

MONTELLA YÖNETİMİNDE 34'ÜNCÜ MÜCADELE

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 34'üncü sınavında Dünya Kupası'nda Avustralya karşısında sahaya çıkacak.

İtalyan teknik adamla 24'ü resmi, 9'u özel 33 maça çıkan milliler, 20 galibiyet, 8 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı.

Bu müsabakalarda rakip fileleri 61 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gole engel olamadı.

MİLLİ TAKIMIN DİĞER MAÇLARI

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası grup aşamasında oynayacağı diğer maçlar şöyle:

“20 Haziran Cumartesi:



06.00 Türkiye-Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı-San Francisco)



26 Haziran Cuma:



05.00 Türkiye-ABD (Los Angeles Stadı-Los Angeles)”

Türkiye, 103 yıllık tarihinde 362'si resmi, 289'u özel toplam 651 maç oynayıp 1'i hükmen 259 galibiyet, 151 beraberlik, 241 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 91'i tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 903 gol attı, kalesinde 927 gol gördü.

Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 651 müsabakanın 564'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 26'sını Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.