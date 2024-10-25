Alan evinde tutmuyor, Coca-Cola üretimindeki şişelerde skandal! 26 milyon şişe geri çağrıldı...

Haber Merkezi

Avusturya’da Coca-Cola tarafından üretimi gerçekleştirilen soda şişelerinde zararlı madde tespit edilerek oldukça geniş kapsamlı bir geri çağırma talep edildi.

Şişe üretimi hattında yaşanan bir arıza sebebiyle metal parçaların şişlere karışma ihtimaline karşı 26 milyon şişe için geri çağırma çağrısı yapıldı.

Geri çağrılan ürünler arasında Coca Cola'nın farklı versiyonları, Fanta ve Sprite gibi birçok popüler marka da yer alıyor.

Başlatılan büyük çaplı geri çağırma sonrası şirket, bu durumun halk sağlığı açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

13 MİLYON LİTRE İÇECEK İSRAF OLDU!

Geri çağırma işlemini başlatılmasının ardından olayla ilgili olarak şirket, üretim hattında bir eleğin kırılması nedeniyle sorunun ortaya çıktığını ve fark edilir edilmez durumun bildirildiğini kaydetti.

Toplatılma işlemi ise, yaklaşık 13 milyon litre içeceğin israf olması anlamına geliyor. Tüketicilere, son kullanma tarihi 4 Şubat 2025 ile 12 Nisan 2025 arasında olan ürünleri tüketmemeleri gerektiği hatırlatıldı.

Coca Cola, müşterilerin fiş ibraz etmeden ürünlerini iade edebileceklerini ve paralarını geri alabileceklerini belirtti. Şirket, bu geri çağırma işleminin halk sağlığını korumak amacıyla yapıldığını altını önemle çizdi.