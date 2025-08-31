Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Konferans Ligi maçları nedeniyle ilk 3 haftada sadece 1 maç oynayan Beşiktaş, Eyüpspor'u yenerek 3 puan topladı.
Alanyaspor'a konuk olduğu son beş Süper Lig maçını kazanamayan Beşiktaş bu deplasmandaki son galibiyetini Şubat 2020'de aldı.
Öte yandan bu sezon oynadığı 2 maçta 1 puan toplayan Alanyaspor taraftarı önünde sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.
Futbolseverler Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Peki, Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman?
Alanyaspor - Beşiktaş maçı 31 Ağustos 2025 Pazar günü saat 21:30'da oynanacak.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.