Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe bu sezon oynadığı 21 maçta topladığı 51 puan ile 2. sırada yer alıyor.
Şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşamak istemeyen sarı lacivertliler Alanyaspor deplasmanından 3 puan ile dönmek istiyor.
Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Alanyaspor ise bu sezon topladığı 28 puan ile 9. sırada yer alıyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.
Alanyaspor - Fenerbahçe maçının detaylarını sizler için derledik. İşte, Alanyaspor - Fenerbahçe maçının detayları...
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 9 Şubat 2025 Pazar (bugün) günü saat 16:00'da başlayacak.
Gain Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.