Alaturka mı, alafranga mı? Hangi tuvalet daha sağlıklı? Alaturka tuvalet ile alafranga tuvalet arasındaki sağlık farkları gündem olmaya devam ediyor. Peki hangisi daha sağlıklı? İşte merak edilenler...

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Tuvaletimizi oturarak yaptığımız tuvalete alafranga; çömelerek yaptığımız tuvalete ise alaturka tuvalet denir.

Alafranga tuvaletler son yıllarda oldukça yaygınlaşmış olsa da bu iki tip tuvaletten hangisinin daha sağlıklı olduğu sık sık gündeme gelmektedir.

Klozetle birlikte geliştirilen yeni dışkılama alışkanlığı hemoroid (Basur), bağırsak iltihabı, kolon kanseri, pelvik bölge hastalıkları ve crohn hastalığı gibi hastalıklara yol açabilir.

Dışkılama; oturma pozisyonunda daha zayıf ve yavaş gerçekleşir. Dolayısıyla otururken kaslar daha çok zorlanır. Ancak bağırsakları çömelme pozisyonunda boşaltmak böyle bir zorlama gerektirmez.

Dışkıların anal kanaldan geçerken daha net ve daha düz geçmesini sağlar ve anorektal açıyı genişletir. Oturma pozisyonu ise tam boşaltımı engelleyen puborectalis kasının sıkılaşmasına sebep olur.

Bağırsaklarda dışkı kalması çeşitli enfeksiyon oluşumu ve iltihaplara sebep olabilmektedir.

Alaturka tuvaletler kadınlar için de kolaylık sağlar. Bu pozisyon pelvisin baskı yapmasına sebep olduğu için; idrar torbası ve regl döneminde rahimden gelen kan daha kolay bir şekilde dışarı atılmaktadır.

Her iki tuvaleti de kullanırken hijyen son derece önemlidir. Bu yüzden alafranga tuvaletler daha sık tercih edilmektedir.