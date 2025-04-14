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Her yıl senede üç kez yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) ilki 13 Nisan Pazar günü gerçekleşti.

Sınava katılım sağlayan binlerce aday, sınav bitiminde soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarının ne zaman yayınlanacağına dair araştırmalara başladı.

Sınav sonuçları yayınlanmadan önce kendini değerlendirmek isteyen adaylar tarafından soru kitapçıklarına ve cevap anahtarına nasıl erişileceği konusundaki araştırmalar hız kazandı. Peki, ALES soru ve cevapları yayımlandı mı? 2025 ALES/1 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl açılır?

ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

2025-ALES/1: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı.

Temel soru kitapçığı ve cevap anahtarına, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sorulara ve cevaplara erişim sağlanabiliyor.

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