ALES/1 başvuruları ne zaman başlıyor? 2025 ALES/1 sınavı ne zaman?

Hüseyin Topuz

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025/ALES) başvurularının ne zaman başlayacağı merak uyandırıyor.

Son günlerde sıklıkla gündeme gelen ALES/1 sınavı hakkında merak edilenler adaylar tarafından arama motorlarında araştırılmaya başladı.

Sınava girecek adaylar ALES/1 sınavının hangi tarihte yapılacağını ve başvuru tarihlerini öğrenmek istiyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimi sonrasında başvuru ve sınav tarihleri belli oldu.

Peki ALES/1 sınavı başvuruları ne zaman başlayacak ve ALES/1 sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilenler...

ALES/1 başvuruları ne zaman?

2025 ALES sınavı için başvurular 19 Şubat tarihinde alınmaya başlayacak ve 26 Şubat'ta sona erecek.

ALES/1 sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin takvimine göre ALES/1 sınavı 13 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.