ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ALES sonuçları kaç yıl geçerli olacak? ALES/1 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından ilan edildi. İşte, 2024 ALES/1 sonuçlarının açıklanacağı o tarih...

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2024 ALES/1 sınavı ÖSYM tarafından 21 Nisan Pazar günü gerçekleştiridi.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınavında ter döken adaylar sınavın ardından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı.

Sınava giren adaylar ALES/1 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.

Peki geçtiğimiz hafta yapılan ALES/1 sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak ve ALES sonuçları kaç yıl geçerli olacak?

İşte konu hakkında merak edilenler..

ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/1 sınav sonuçları 10 Mayıs 2024 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını öğrenmek için TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden veya mobil uygulama yardımıyla sonuçlarını öğrenebilecekler.

ALES sonuçları 5 yıl süreyle geçerli olacak.