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ALES/2 sınavı ne zaman? ALES/2 sınav giriş yerleri belli oldu mu?

ALES/2 sınavı ne zaman? ALES/2 sınav giriş yerleri belli oldu mu? Bu yılın ikinci ALES sınavı için geri sayım başladı. Sınavın hangi tarihte yapılacağı ve sınav yerlerinin belli olup olmadığı merak konusu oldu. İşte detaylar..