ALES/2 sınavı ne zaman? ALES/2 sınav giriş yerleri belli oldu mu?

ALES ilk oturumun tamamlanmasının ardından gözler ikinci sınava çevrildi.
2025 yılının ikinci ALES sınavı olan ALES/2'nin hangi tarihte yapılacağı merak uyandırdı.
Sınava sayılı günler kala sınava başvuru yapan adaylar sınav tarihi hakkında araştırmalarına hız kazandırdı.
Sınava girecek olan vatandaşlar, ALES/2 sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını merak ederken, sınavın tam tarihi ve saati de araştırılıyor.
Peki, 2025 ALES/2 ne zaman yapılacak, sınav saat kaçta başlayacak? İşte tüm merak edilenler...
ALES/2 sınavı ne zaman?
ALES/2 sınavı 6 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10:15'te gerçekleştirilecek.
Sınav giriş yerleri belli oldu mu?
ALES sınav giriş yerlerine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Adaylar resmi açıklamanın ardından sınava girecekleri sınav giriş belgesini ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile çıkartabilecekler.