ALES/2 sınavı ne zaman? ALES/2 sınav giriş yerleri belli oldu mu?
Haber Merkezi

ALES ilk oturumun tamamlanmasının ardından gözler ikinci sınava çevrildi.

2025 yılının ikinci ALES sınavı olan ALES/2'nin hangi tarihte yapılacağı merak uyandırdı.

Sınava sayılı günler kala sınava başvuru yapan adaylar sınav tarihi hakkında araştırmalarına hız kazandırdı.

Sınava girecek olan vatandaşlar, ALES/2 sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını merak ederken, sınavın tam tarihi ve saati de araştırılıyor.

Peki, 2025 ALES/2 ne zaman yapılacak, sınav saat kaçta başlayacak? İşte tüm merak edilenler...

ALES/2 sınavı ne zaman?

ALES/2 sınavı 6 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10:15'te gerçekleştirilecek.

Sınav giriş yerleri belli oldu mu?

ALES sınav giriş yerlerine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Adaylar resmi açıklamanın ardından sınava girecekleri sınav giriş belgesini ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile çıkartabilecekler.

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Hüseyin Topuz
Seo Editor