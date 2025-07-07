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ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 sonuçlarının açıklanacağı tarih belli mi?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) ikinci oturumu gerçekleşti. Sınavın gerçekleşmesinin ardından katılım sağlayan adayların gözü sınav tarihine çevrildi. Peki, 2025-ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

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ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 sonuçlarının açıklanacağı tarih belli mi?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçtiğimiz günlerde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın 2025 yılının ikinci oturumu gerçekleşti.

Her yıl olduğu gibi ikincisi gerçekleştirilen 2025-ALES/2 bu yıl, 81 ildeki 92 sınav merkezinde, 386 bina ve 5 bin 781 salonda düzenlendi.

Sınava katılım sağlayan adayların gözleri sınavın sonuç açıklanma tarihine çevrildi. Peki, 2025-ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik kariyer için gerekli olan ALES'in ikinci uygulaması 6 Temmuz 2025 Tarihinde gerçekleşti.

Sınava katılım sağlayan binlerce kişi sonuç tarihine odaklandı. ÖSYM takvimine göre, ALES/’ sonuçları 25 Temmuz’da açıklanacak.

Akademik keriyer hedefi olan adayların katıldığı ALES'in puanı açıklandıktan sonraki 5 yıl boyunca geçerli olacak.

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