ALES/3 sınavı ne zaman? ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Hüseyin Topuz

2024 yılının üçüncü ve son ALES sınavı için geri sayım devam ediyor.

ALES/3 sınavına girecek adaylar merakla sınav giriş yerlerinin belli olup olmadığını öğrenmek istiyor.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için başvurular 1 Ekim ile 9 Ekim tarihleri arasında yapıldı.

Başvuru yapan adaylar büyük bir heyecanla sınav tarihini beklemeye başladı.

Başvurularını yapan adaylar internette 'ALES/3 ne zaman?' ve 'ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu' sorularına yanıt arıyor.

İşte merak edilen soruların yanıtları...

Sınav giriş yerleri belli oldu mu?

ALES/3 Sınav giriş yerlerini gösteren sınav belgesinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı.

ALES/3 sınavı ne zaman?

ALES/3 sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.