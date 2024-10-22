ALES/3 sınavı ne zaman? ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Hüseyin Topuz
2024 yılının üçüncü ve son ALES sınavı için geri sayım devam ediyor.
ALES/3 sınavına girecek adaylar merakla sınav giriş yerlerinin belli olup olmadığını öğrenmek istiyor.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için başvurular 1 Ekim ile 9 Ekim tarihleri arasında yapıldı.
Başvuru yapan adaylar büyük bir heyecanla sınav tarihini beklemeye başladı.
Başvurularını yapan adaylar internette 'ALES/3 ne zaman?' ve 'ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu' sorularına yanıt arıyor.
İşte merak edilen soruların yanıtları...
Sınav giriş yerleri belli oldu mu?
ALES/3 Sınav giriş yerlerini gösteren sınav belgesinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı.
ALES/3 sınavı ne zaman?
ALES/3 sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.