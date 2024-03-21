Algı testi: Fili herkes görüyor ama IQ'su yüksek olanlar atı fark ediyor Resimdeki atı 5 saniyede bulabilirseniz yüksek IQ'ya sahip olursunuz. Yapabilir misin? Şimdi zekanızı test edin!

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Arama ve bulma bulmacaları, bir resim içindeki gizli bir öğeyi belirli bir süre içinde bulma fikrine dayanır. Bu aktivite konsantrasyonu artırmak, dikkati ve konsantrasyonu artırmak için faydalıdır.

Bu bulmacalar hem çocuklar hem de yetişkinler arasında popülerdir ve ayrıntılara dikkat etme ve görsel algı gibi bilişsel becerileri geliştirmenin eğlenceli bir yolu olarak kullanılır.

Yukarıda paylaşılan görsel, bir filin tahta bir kütük taşıdığı bir köy ortamını göstermektedir.

Ama aradığımız şey fil değil.

Bu sahnede açıkça görülebilecek bir at gizlenmiştir.

Keskin gözleriniz resimdeki atı 5 saniyede fark edebilir mi?

Son birkaç saniye kaldı.

Ve…

Zaman doldu.

Kaçınız atı fark edebildiniz?

At, görüntünün sağ tarafında görülebilir. Kulübe ile toprakta yetişen çalılar arasındaki boşlukta oluşur.