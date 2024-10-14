Alırken dikkat! Sahte pul biber nasıl anlaşılır?

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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalarla ilgili dikkat çeken bir listeyi kamuoyuna sundu.

Gıda güvenliği konusunda büyük yankı uyandıran bu liste, birçok skandalı da beraberinde getirdi. Özellikle kuruyemişçilerde satılan kırmızı pul biberlere dikkat çekildi.

Zira biberlerin içine sağlığı tehdit edebilecek yabancı maddelerin karıştırıldığı tespit edildi.

Vatandaşlar, mutfaklarında sıkça kullandıkları bu ürünlere karşı uyarılırken, tüketicilere doğal ve güvenilir markalardan alışveriş yapmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Peki, pul biberin sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır?

SAHTE PUL BİBER NASIL AYIRT EDİLİR?

Pul biber, mutfakların vazgeçilmezi ama piyasada ne yazık ki sahte ve katkı maddesi içeren ürünler de bulunuyor. Peki, sahte pul biberi nasıl ayırt edebilirsiniz? İşte birkaç basit yöntem:

· Gerçek pul biber koyu kırmızı veya turuncu-kırmızı olur. Aşırı parlak kırmızı tonlar boya içeriyor olabilir.

· Kaliteli biberler yoğun bir koku yayar. Anormal ya da zayıf kokular, kimyasal katkı maddeleri işareti olabilir.

· Pul biberin doğal acılığı yoksa ya da tamamen tatsızsa, katkı maddesi olabilir.

· Doğal biberler hafif bir parlaklığa sahiptir. Aşırı yağlı ya da aşırı kuru biberlerden kaçının.

· Kaliteli biber iri ve ince parçaların dengeli bir karışımından oluşur. Çok ince çekilmiş olanlar genellikle kalitesizdir.

· Bir tutam biberi suya atın. Eğer hızla renk veriyorsa, katkı maddesi içerebilir. Kaliteli biber suyun üzerinde kalır ve hemen renk vermez.