Alışverişte sistem değişiyor: Barkod devri kapanıyor

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Alışveriş sisteminde uzun yıllardır kullanılan barkod sistemini rafa kaldıracak olan yeni sistem şaşırtmayı başardı.

50 yıllık barkod teknolojisini tahtından edecek yeni sistemle birlikte barkodların yerini artık QR kodlar alacak.

Barkodların yerini almaya hazırlanan QR kodlu sistem, tüketicilere sunduğu kapsamlı bilgiler sayesinde perakende sektöründe yeni bir çağın kapılarını açıyor.

O TARİHTE GELENEKSEL BARKODLAR KALMAYACAK

Uluslararası standart organizasyonu GS1, 2027 yılına kadar QR kodların geleneksel barkodların yerini alacağını açıkladı. Bu dönüşüm, tüketiciler için yalnızca ürünün fiyatını öğrenmekle sınırlı kalmayıp, içerik bilgileri, alerjen uyarıları ve hatta tarif önerileri gibi zengin bilgileri sunacak.

GS1 CEO’su Anne Godfrey, tüketicilerin bilgiye ulaşma taleplerinin arttığını belirterek, "QR kodlar bu beklentiyi karşılayarak perakendecilere büyük fırsatlar sunuyor," dedi. QR kodların pandemi döneminde restoran menülerinde yaygınlık kazandığını hatırlatan Godfrey, bu teknolojinin şimdi perakende sektöründe de büyük bir dönüşüm başlattığını vurguladı.

DEV MARKALAR HAREKETE GEÇTİ

Birleşik Krallık’taki perakendecilerin %46’sı, kasalarını QR kodlarla entegre etmiş durumda ve diğerlerinin de 2024 yılına kadar bu geçişi tamamlaması bekleniyor. Amazon, PepsiCo ve L’Oreal gibi dev markalar ise QR kod tabanlı sistemlere şimdiden yatırım yaparak sürecin öncüsü haline geldi.

QR kodlar sayesinde tüketiciler, ürünlerin içeriği ve alerjen bilgilerine saniyeler içinde ulaşabilecek. Ayrıca, kullanım önerileri ve tarifler gibi ek bilgiler de alışveriş deneyimini zenginleştirecek. Perakendeciler ise bu teknolojiyi kullanarak müşteri taleplerine daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebilecek.

QR kodların yaygınlaşmasıyla, alışveriş yalnızca daha hızlı değil, aynı zamanda daha bilinçli bir hale geliyor. Bu dönüşüm, hem tüketici hem de perakendeci için kazançlı bir gelecek vaat ediyor. Barkodlar tarihe karışırken, QR kodlar alışveriş dünyasında yepyeni bir çağ başlatmaya hazırlanıyor.