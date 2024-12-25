Alkol vücuttan kaç günde atılır? 40 gün sürer mi?

Yağmur Dinç

İslam açısından alkol, haram olarak kabul edilir.

Kuran’da alkolle ilgili birkaç ayet bulunmaktadır, bunlar da alkolün içilmesinin yasak olduğunu belirtir.

Maide Suresi, 90. Ayet: "Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar) ve şans okları, şeytanın pis işlerinden birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki, kurtuluşa erersiniz." Bu ayet, şarap ve diğer alkollü içeceklerin haram olduğunu açıkça belirtmektedir.

Bakara Suresi, 219. Ayet: "Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki: ‘Onlarda büyük bir günah ve insanlara fayda vardır. Fakat bunların günahı, faydalarından daha büyüktür.’" Bu ayet, alkolün bazı faydalar sağlasa da, zararlarının daha büyük olduğunu vurgular ve içilmesinin yasaklanmasını ima eder.

Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak. Ramazan ise Mart ayında idrak edilecek.

Bu kapsamda, "alkol vücuttan ne kadar sürede çıkar", "alkol kaç günde temizlenir" gibi sorular gündeme geliyor.

İslam dininde, "40 gün namaz kabul olmaz" hadisi araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

ALKOL VÜCUTTAN KAÇ GÜNDE ATILIR

Alkolün vücuttan atılması alkol oranına göre 48 ila 72 saat arasında değişir.

İslam'da alkolün vücuttan çıkmasıyla ilgili özel bir süre belirtilmemiştir. Ancak, alkolün haram olduğunu anlamak ve bunu bir daha yapmamak, bir kişinin tövbe etmesi için gereklidir.

Alkolün fizyolojik olarak vücuttan atılması, bu manevi boyutu ortadan kaldırmaz. Yani, kişi bir defa içki içtiğinde, tövbe etmesi gerekecektir.

"40 GÜN" DETAYI

Sorularla İslamiyet'e göre; Kişi, içki içtiğinde kırk sabah namazı kabul olunmazdan maksat; kırk gün müddetinde kılacağı tüm beş vakit namazlarının sevabı kabul olunmaz. Çünkü kişi, içki içtiğinde içtikleri kanında kalır ve kırk gün müddetince vücudundan atılmaz.

Demek ki, kıldığı namaz geçerlidir, ancak ondan alınacak sevaptan mahrum kalır. Bu nedenle bir Müslüman asla içki içmemeli, ondan uzak durmalıdır.