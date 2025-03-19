ALO 170 nedir? ALO 170 ne işe yarar?

Hüseyin Topuz

Çalışma hayatında karşılaşılan hak ihlalleri, sosyal güvenlik işlemleri ve iş sağlığıyla ilgili sorunlar, çalışanlar ve işverenler için önemli konular arasında yer almaktadır.

Bu tür durumlarda doğru bilgiye ulaşmak ve resmi mercilere başvuruda bulunmak büyük önem taşır.

İşte tam da bu noktada ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi, vatandaşlara rehberlik eden bir hizmet sunuyor.

ALO 170, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren bir danışma ve şikayet hattıdır.

İşçi ve işverenlerin çalışma hayatı, sosyal güvenlik ve iş sağlığı konularında bilgi alabileceği, öneri sunabileceği ve şikayetlerini iletebileceği bir çağrı merkezidir.

ALO 170'in Sağladığı Hizmetler:

İş Hukuku ve Çalışma Hayatı

İşçi hakları, iş sözleşmeleri, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai ücretleri gibi konular hakkında bilgi verir.

SGK İşlemleri

Emeklilik, prim borçları, sigorta işlemleri ve sağlık güvencesi hakkında yönlendirme yapar.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanların iş yerindeki güvenliği ve sağlığıyla ilgili ihbar ve şikayetleri alır.

İŞKUR Hizmetleri

İşsizlik maaşı, iş başvuruları ve mesleki eğitimler hakkında bilgi sunar.

Mobbing ve Hak İhlalleri

Çalışanların maruz kaldığı psikolojik baskılar (mobbing) ve diğer iş yeri sorunları için destek sağlar.

ALO 170, 7/24 hizmet veren bir çağrı merkezidir ve aramalar ücretli olup operatör tarifesine göre ücretlendirilir.