Alparslan Türkeş ne zaman, kaç yaşında öldü? Türkeş'in ölüm sebebi...

AA & Ensonhaber

Ülkücülerin yolunu aydınlatan lider Alparslan Türkeş, vefatının 28. yıl dönümünde anılıyor.

Aslen Kayserili olan Koyunoğlu ailesi 1860 yılında, toprak meselesi yüzünden yaşanan kavganın ardından Sultan Abdülaziz'in fermanıyla Kıbrıs'a sürgün edildi.

Tuzlalı Ahmet Hamdi Bey ve eşi Fatma Zehra Hanım'ın oğlu "Ali Arslan" 25 Kasım 1917'de Lefkoşa'da dünyaya geldi.

Ali Arslan adı orta öğretim yıllarında öğretmeni Osman Zeki Bey tarafından, "Sultan Alpaslan'a denk bir yiğit Türk ol", diyerek "Alparslan" olarak değiştirildi.

Alparslan Türkeş, 1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne (CKMP) katıldı.

Türkeş, 1969'da partinin amblemini üç hilal olarak değiştirdi ve o yıl Adana milletvekili olarak bir kez daha seçildi.

Türkeş'in en büyük mirası olan MHP, bugün de kurucu genel başkanının çizgisinde mücadelesini sürdürüyor.

Türkeş'in "Dokuz Işık" doktrini ise milliyetçilerin yol haritası olmaya devam ediyor.

Peki; Alparslan Türkeş ne zaman, nasıl vefat etti? İşte ölümü...

ALPARSLAN TÜRKEŞ NE ZAMAN ÖLDÜ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997 Cuma günü geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da yaşamını kaybetti.

80 yaşındaki Alparslan Türkeş, 74 yıllık Cumhuriyet tarihinin son 55 yılının önemli dönemeçlerine damgasını vurdu. Yaşamını milliyetçilik ülküsüne adayan Türkeş'in ölümü, Türkiye'de ve Türk dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Alparslan Türkeş için 8 Nisan 1997 Salı günü düzenlenen cenaze törenine yoğun bir katılım oldu. Alparslan Türkeş'i son yolculuğunda yalnız bırakmak istemeyen ülkücüler, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından Ankara’ya akın etti.

Türkeş'in cenazesine katılmak için gelenlerin yoğunluğu ve kar yağışı nedeniyle 8 Nisan 1997 günü sabaha karşı Eskişehir, Samsun, Konya ve İstanbul yolları tıkandı.

Alparslan Türkeş'in cenazesi Beşevler'deki anıt mezara defnedildi.

Granit mermerden hazırlanan mezar taşında Türkeş'in doğum tarihi 1917 olarak yazılırken, ölüm tarihi ise boş bırakıldı.