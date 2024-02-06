Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönecek? Dönüş tarihi belli oldu mu?

Alper Gezeravcı'nın uzaydan ne zaman döneceği gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı 17 gündür Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunuyor.
Alper Gezeravcı uzayda bulunduğu sürede bilim misyonları için 13 farklı deneysel çalışma yaptı.
Alper Gezeravcı’yı uzaya taşıyan araç, 16 Ocak’ta ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden uzaya fırlatılmıştı.
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın uzay macerası milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor.
Uzayda 14 gün kalması planlanan Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu geçtiğimiz gün ertelenmişti. Milyonlarca kişi Alper Gezeravcı'nın dünyaya döneceği tarihi araştırmaya başladı.
Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu hakkında SpaceX şirketinden bir açıklama geldi.
Alper Gezeravcı ne zaman dönecek?
SpaceX, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 ekibinin dünyaya dönüş yolculuğunun, inişin gerçekleşeceği Florida kıyılarındaki olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle bir kez daha ertelendiğini duyurdu.