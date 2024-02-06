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Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönecek? Dönüş tarihi belli oldu mu?

Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönecek? Dönüş tarihi belli oldu mu? Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dünyaya ne zaman döneceği gündemde yer alıyor. Peki, Alper Gezeravcı dünyaya ne zaman dönecek?