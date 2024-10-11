Altın alırken bunlara dikkat! Sahte altın nasıl anlaşılır?

Hüseyin Topuz

Altın, yüzyıllardır değerli bir yatırım aracı ve mücevher yapımında vazgeçilmez bir maden olarak kabul edilmektedir.

Ancak, altının yüksek değerine paralel olarak sahte altın vakaları da artmaktadır.

Bu durum, altın alırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktaların ve sahte altını tespit etme yöntemlerinin bilinmesini zorunlu kılmaktadır.

Peki, altın alırken nelere dikkat etmelisiniz ve sahte altını nasıl anlayabilirsiniz?

İşte merak edilenler...

Altın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Güvenilir Satıcıdan Alışveriş Yapın

Altın alırken tanınmış ve güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmalısınız. Sertifikalı ürünler sunan ve iyi bir üne sahip kuyumcuları tercih edin.

Fiyat Karşılaştırması Yapın

Farklı satıcılar arasında fiyat karşılaştırması yapın. Fiyatlar arasında büyük farklılıklar varsa dikkatli olun; bu durum sahte veya düşük kaliteli altın riskini artırabilir.

Ayarlara Dikkat Edin

Altının karat (ayar) değerine dikkat edin. Türkiye'de genellikle 14, 18 ve 22 ayar altınlar tercih edilir. Karat değeri, altının saflığını belirler.

Sertifikalı Ürünleri Tercih Edin

Satın aldığınız altının sertifikası olup olmadığını kontrol edin. Sertifika, altının gerçek olduğunu ve belirtilen ayarda olduğunu garanti eder.

Fiziksel Kontrol Yapın

Altını elinizle kontrol edin. Gerçek altın, sahte altına göre daha ağırdır ve parlaklığı farklıdır. Ayrıca, altın üzerinde çizikler veya pürüzler olup olmadığını kontrol edin.

Sahte Altın Nasıl Anlaşılır?

Mıknatıs Testi

Altını bir mıknatısa yaklaştırın. Gerçek altın manyetik değildir ve mıknatısa yapışmaz. Yapışıyorsa, altın sahte olabilir.

Seramik Testi

Altını bir seramik yüzeye sürtün. Gerçek altın, seramik üzerinde altın rengi bir iz bırakırken, sahte altın siyah veya gri bir iz bırakabilir.

Yoğunluk Testi

Altının yoğunluğunu ölçebilirsiniz. Bu test, hassas bir tartı ve su kullanılarak yapılabilir.

Asit Testi

Bu test profesyoneller tarafından yapılmalıdır. Altına belirli bir asit damlatılır ve gerçek altın, bu aside tepki vermezken sahte altın renk değiştirir.

Profesyonel Değerlendirme

En güvenilir yöntem, altını bir kuyumcuya veya mücevher uzmanına göstermektir. Uzmanlar, altının gerçek olup olmadığını kesin olarak tespit edebilir.