Altın alırken saate dikkat! Meğer bu saatlerde fiyatlar daha düşük oluyormuş

Altın, yüzyıllardır güvenli liman olarak görülse de, artık yatırımcılar için yalnızca ne zaman değil, tam olarak saat kaçta alım yapacaklarını bilmek de büyük önem taşıyor.

Çünkü altının gram fiyatı, sadece gün bazında değil, günün saatlerine göre bile ciddi dalgalanmalar gösterebiliyor.

Son yıllarda döviz kurundaki ani değişimler, jeopolitik gelişmeler ve global piyasa hareketliliği, altın fiyatlarını anlık olarak etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Ancak birçok yatırımcı, alım kararı verirken yalnızca günlük fiyatlara odaklanıyor. Oysa uzmanlara göre, yatırımcıların farkında olmadan yaptığı en büyük hata, bu dalgalanmaların gün içindeki saatlik değişimlerini göz ardı etmeleri.

Özellikle gram altın yatırımı yapan bireyler için bu fark, kısa vadede kazanç ya da zarar arasındaki ince çizgiyi belirleyebiliyor.

ALTIN ALIMI İÇİN EN UYGUN SAAT DİLİMİ

Uzmanlara göre, sabah saatleri yatırım için en uygun zaman dilimlerinden biri. ABD borsalarının henüz açılmamış olması, uluslararası piyasalarda göreceli bir durgunluk yaratıyor. Bu da Türkiye iç piyasasında daha istikrarlı fiyatlamalarla karşılaşılmasına neden oluyor.

Öğleye doğru piyasada işlem hacmi azalıyor, alım-satım temposu düşüyor. Bu saatler genellikle fiyatların geçici olarak yatay seyrettiği dönem olarak öne çıkıyor.

Yatırımcılar bu kısa süreli durgunlukları fırsata çevirebilirken, plansız alımlar yapanlar günün ilerleyen saatlerinde daha düşük fiyata düşen altını pahalıdan almış olabiliyor.