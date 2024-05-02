Altın bileziklerin kralı! Hint bileziği gören kuyumcuya koşuyor; İşte fiyatları

Altın her zaman için hem aksesuar hem de yatırım aracı olarak önemini korumuştur.
Piyasada altın bilezik fiyatlarını araştıranlar, altının değerini yakından takip ediyorlar.
Altın bilezikler genellikle 14, 18 ve 22 ayar gibi farklı saflıklarda üretilmektedir.
Altının renginin cezbedici olması, kolay işlenebilmesi ve yapısının bozulmaması, altın bileziklerin eşyanın değerini arttırmasına katkı sağlıyor.
Son zamanlarda ise gözde olan altın bilezik çeşidi, Hint bilezikleri oldu. Hem görsel açıdan büyüleyici olmaları hem de işçiliklerinin özgünlüğü ile Hint bilezikleri, yeni gelinlerin vazgeçilmezi haline geldi.
İşte Hint bilezik fiyatları…
Hint altın bilezik fiyatları
8 ayar 18 gram Hint altın kelepçe bilezik 42 bin 630 TL civarında,
22 ayar 49,11 gram Hint altın kelepçe bilezik 186 bin 340 TL civarında değişiklik göstermektedir.