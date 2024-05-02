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Altın bileziklerin kralı! Hint bileziği gören kuyumcuya koşuyor; İşte fiyatları

Altın bileziklerin kralı! Hint bileziği gören kuyumcuya koşuyor; İşte fiyatları Hem yatırım için hem de takmak için bilezik arayanlar buraya! Hint bilezikler hem zarafeti, hem de estetiğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Hint bilezik fiyatları…