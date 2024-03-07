Altın bileziklerin prensesi! Gören bileğinde istiyor; İşte prenses model bilezik fiyatı

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Altın bilezik modelleri, vitrinleri süslemeye devam ediyor.
Burma, hasır, kelepçe, ajda, dorika, kibrit derken her gün başka bir model daha ekleniyor.
Bileziği hem takı hem de yatırım aracı olarak görenlerin yeni favorisi "prenses" oldu.
Minik altın halkaların birleştirilmesiyle üretilen prenses model altın bilezik, görenleri hayran bırakıyor.
Kullanımı rahat ve şık olan bilezik, kuyumcularda kapış kapış gidiyor.
İşte prenses altın bilezik fiyatları...
22 ayar 25 gr prenses bilezik: 53 bin TL
22 ayar 30 gr prenses bilezik: 60 bin TL
22 ayar 55 gr prenses bilezik: 110 bin TL
*İşçiliksiz güncel altın fiyatlarıdır. Değişiklik gösterebilir.