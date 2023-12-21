Altın fiyatlarında 400 TL’lik şok indirim: Kapış kapış gidiyor! Kapıda izdiham var... Altın yatırımcıları bu haberle havalara uçtu. Son dönemde zirveye çıkan altın fiyatlarında 400 TL indirim uygulandı, vatandaşlar adeta izdiham yarattı.

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Altın fiyatlarındaki sürekli yükseliş, yatırımcıları daha makul fiyatlarla altın alımı yapma konusunda arayışa yöneltiyor.

Bu arayışlar sürerken, Ankara'da yeni açılan bir mağaza, çeyrek altına özel indirimle dikkatleri üzerine çekti. İndirim haberinin yayılmasıyla birlikte, altın almak isteyenler mağazaya akın etti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde faaliyet gösteren yeni bir mağaza, altın tutkunlarını sevindirecek bir kampanya düzenledi.

Mağaza yönetimi tarafından yapılan duyuru, beş yüz şanslı kişiye özel olarak indirimli çeyrek altın dağıtılacağını müjdeledi.

Altının 400 TL indirimli satıldığını duyan vatandaşlar, o mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Eli boş döndüler

Show TV'de yayınlanan bir haberde, Ankara'da bir mağazanın düzenlediği çeyrek altın indirimi büyük ilgi gördü. Sabahın ilk saatlerinde başlayan indirim, 3.200 TL'lik çeyrek altın için 400 TL'lik indirimle dikkatleri üzerine çekti.

Ancak, talebin yoğunluğu nedeniyle dışarıdaki sıranın sonunun dahi görünmediği bildirildi.

İlk 500 kişiye çeyrek altın dağıtılacağı belirtilmesine rağmen, bu sınırı yakalayamayanlar, mağazadan eli boş ayrılmak zorunda kaldı.