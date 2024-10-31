Altın hacamat günü ne zaman? Kasım ayı hacamat takvimi...

Hüseyin Topuz

Kasım ayı, doğanın döngüsünde bir geçiş dönemini simgeler. Bu dönemde vücudun toksinlerden arınması ve enerji dengesi sağlanması için en ideal yöntemlerden biri de hacamattır.

Hacamat, yüzyıllardır farklı kültürlerde sağlık ve şifa amaçlı uygulanan bir tedavi yöntemidir.

Vücuttaki belirli noktalardan kan alarak toksinlerin atılmasını ve kan dolaşımının düzenlenmesini hedefler.

Kasım ayı hacamat takvimi, bu kadim yöntemin mevsimsel değişikliklerle uyumlu bir şekilde uygulanmasını sağlar.

Hacamatın faydalarından en iyi şekilde yararlanmak için Kasım ayı boyunca belirlenen günlere dikkat ederek bu şifalı uygulamayı deneyebilirsiniz.

Altın hacamat günü ne zaman?

Bu yılın son Altın Hacamat günü 19 Kasım Salı günüdür. 21 Kasım Perşembe günü ise sünnet Hacamat günüdür.

18, 22, 24, 25, 26, 28, 29 Kasım Dolunay Hacamat günleridir. Fakat rahatsızlık amacıyla yapılan hacamatta günün hiçbir önemi yoktur.