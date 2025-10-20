Altın sertifikası nedir, nasıl alınır? ALTIN S1 güncel hisse fiyatı 2025

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Altın Sertifikası ile piyasadaki altın fiyatları arasındaki fark yüzde 34 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Yatırımcıların dikkatini çeken "altın sertifikası", merak konusu oldu.

Altın sertifikası, fiziki altın almadan borsa üzerinden altına yatırım yapmanı sağlayan menkul kıymettir.

Yani eline külçe ya da gram altın geçmez ama fiyat hareketlerinden birebir etkilenirsiniz.

Türkiye’de bu sistem Borsa İstanbul (BIST) tarafından yürütülür ve Darphane tarafından çıkarılan fiziki altınlara dayanır.

Peki; altın sertifikası nasıl alınır? Altın sertifikası ne kadar, kaç TL? İşte, güncel bilgiler...

ALTIN SERTİFİKASI NEDİR

Darphane Altın Sertifikası, 0,995 saflıkta her biri 0,01 gram altını temsil eden ve sahibine KAP’ta yayınlanan İzahname kapsamında fiziki altına dönüşüm imkânı tanıyan sermaye piyasası aracıdır.

Borsa İstanbul’dan alınan Darphane Sertifikaları, Borsa’da tekrar satılabileceği gibi fiziki altına dönüşüm talep etme imkânı da sunmaktadır.

Sertifikalarda verilebilecek en küçük emir adedi 1 sertifika, tek seferde verilebilecek en büyük emir ise 1 milyon liraya tekabül eden emir büyüklüğüdür.

NASIL ALINIR

Altın Sertifikasına yatırım yapmayı düşünüyorsanız herhangi bir aracı kurum ya da banka üzerinden kendinize yatırım hesabı açmanız gerekir.

Yatırım hesabı üzerinden ALTIN.S1 kodunu seçerek alım emri verebilirsiniz.

ALTIN S1 FİYATI

ALTINS1 hissesinin bugünkü (20 Ekim 2025) fiyatı 75,40 TL'dir.