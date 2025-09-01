Altın yükselmeye devam ediyor! 1 Eylül 2025 gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşıyor.

Dünyada yaşanan ekonomik belirsizlikler ve yeni gelişmelerle birlikte altın fiyatları büyük merakla takip ediliyor.

Altının fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar gibi pek çok etkenden etkilenmektedir.

Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında araştırmalar yapıyor.

Peki, 1 Eylül 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 4.606TL

Satış: 4.607 TL

Çeyrek altın

Alış: 7.251 TL

Satış: 7.417 TL

Yarım altın

Alış: 14.458 TL

Satış: 14.835 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 29.963 TL

Satış: 30.416 TL