Altın yükselmeye devam ediyor! 14 Nisan gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları

Hüseyin Topuz

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.

Dünyada yaşanan ekonomik belirsizlikler ve yeni gelişmelerle birlikte altın fiyatları büyük merakla takip ediliyor..

Altının fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar gibi pek çok etkenden etkilenmektedir.

Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar yapıyor.

Peki, 14 Nisan 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 3.945 TL

Satış: 3.946 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.391 TL

Satış: 6.538 TL

Yarım altın

Alış: 12.743 TL

Satış: 13.076 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 26.634 TL

Satış: 26.753 TL