Altın yükselmeye devam ediyor! 14 Nisan gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları

Hüseyin Topuz
Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.
Dünyada yaşanan ekonomik belirsizlikler ve yeni gelişmelerle birlikte altın fiyatları büyük merakla takip ediliyor..
Altının fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar gibi pek çok etkenden etkilenmektedir.
Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar yapıyor.
Peki, 14 Nisan 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 3.945 TL
Satış: 3.946 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.391 TL
Satış: 6.538 TL
Yarım altın
Alış: 12.743 TL
Satış: 13.076 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 26.634 TL
Satış: 26.753 TL