Altını, gümüşü silecek! Ona yatırım başladı; Gramı 1.200 TL...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde önemli değişiklikler gerçekleştirdi.
Yeni düzenlemeye göre bankalar, altın, gümüş ve platin gibi değerli metallerin yanı sıra artık paladyum alım-satımına da aracılık edebilecek.
Altın ve gümüş yatırımcılarının dikkatini çeken paladyum, öne çıkmasıyla merak konusu oldu.
Paladyum almak isteyenler, güncel fiyatını araştırmaya koyuldu.
Küresel paladyum üretiminin yüzde 40'ı Rusya tarafından karşılanıyor. Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı arza yönelik belirsizliklerden dolayı paladyum fiyatları rekor kırmıştı.
Paladyumun onsu 2022 yılında 3 bin 435 dolarla tarihi zirveyi görmüştü.
İşte güncel fiyatı...
PALADYUM KAÇ TL? GÜNCEL FİYATI 2025:
28 Mart 2025 itibarıyla;
Paladyum Gram / Türk Lirası
Alış: ₺ 1.200,92 TL Satış: 1.212,13 TL
Paladyum Gr / Dolar
Alış: $ 31,60 Satış: $ 31,88
Paladyum Kilogram / Türk Lirası
Alış: 1.200.920,00 TL Satış: ₺ 1.212.130,00 TL
Paladyum Kg / Dolar
Alış: $ 31.600,00 Satış: $ 31.880,00
Paladyum Ons
Alış: $ 987,50 Satış: $ 991,50
*fiyatlar piyasaya göre değişiklik gösterebilir