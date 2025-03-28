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Altını, gümüşü silecek! Ona yatırım başladı; Gramı 1.200 TL...

Altını, gümüşü silecek! Ona yatırım başladı; Gramı 1.200 TL... Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında yayımlanan tebliğde yapılan değişiklikle, bankaların faaliyet alanları genişletildi. Yeni düzenlemeye göre, altın, gümüş ve platin gibi değerli metallerin yanında artık paladyum alım-satımına da aracılık edilebilecek. Peki, paladyum nedir, ne kadar, kaç TL? İşte paladyum hakkında bilgiler...