Alüminyum folyoyu top yapın, evdeki karıncaların kökünü kazıyın… Havaların ısınmasıyla birlikte karıncalar dönem dönem evlerin farklı noktalarında çıkarlar. Çeşitli yöntemlerle uzaklaştırılmaya çalışılan karıncalar çoğu zaman can sıkıcı bir hal almaya başlar. Ancak alüminyum folyo ile karıncaları uzaklaştırmak bakın ne kadar kolaymış…

ensonhaber.com

Belli zamanlarda evin farklı yerlerini istila eden karıncalar oldukça can sıkıcı olan haşere sorunları arasında yer alır. Karıncalardan kurtulmak için ise çeşitli yöntemler uygulanır.

Bu yöntemler arasında kimyasal ilaçlar ya da doğal yöntemler bulunur. Ama ne yazık ki uygulanan çoğu yöntem bu haşerelerden kurtulmaya yetemeyebiliyor.

Yaşam alanlarının hemen her noktasını istila edebilen bu küçük böceklerden kurtulmanız için uygulayacağınız alüminyum folyo yöntemi sayesinde bu haşereleri öldürmeden uzaklaştırmanızı sağlayacak.

Tam bir karıncasavar…

Bulunan birçok doğal yöntemin arasında olan alüminyum folyo yöntemi için birkaç malzemeye ihtiyacınız olacak. Gerekli olan bu malzemeler ise hemen her evde bulunuyorlar.

Hemen her evde bulanabilen malzemeler ise, sabun, kahve telvesi, yumuşatıcı, sirke ve alüminyum folyo. Bu malzemeler ile adeta doğal bir karoncasavar yapacak ve karınca kolonilerinden temelli kurtulacaksınız.

Büyük bir kabın içine 1 tam sabunu rendeleyin, göz kararı kahve telvesi ve yine göz kararı yumuşatıcıyı ekleyin. Karışımınıza en son göz kararı sirke ekleyin ve iyice karıştırın. Daha sonra elde ettiğiniz karışımı alüminyum folyo içine yerleştirin ve folyoyu top haline getirin.

İçine karışımınızı koyduğunuz alüminyum folyo toplarına kürdanla delik açın. Açtığınız deliklerle hava aldırdığınız folyo toplarını karıncaların uğrak yerlerine yerleştirin ve karıncaların nasıl uzaklaştığını izleyin.